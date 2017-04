TPO - Sau hai vụ tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ 48 khiến 6 người tử vong, công an tỉnh Nghệ An đã quyết định khởi tố hai tài xế điều khiển xe gây tai nạn.

Hiện trường một tai nạn.

Ngày 6/4, thông tin từ Đại tá Phạm Hoài Nam - Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố hình sự, bắt tạm giam 2 tài xế xe tải trong 2 vụ TNGT trên quốc lộ 48 khiến 6 tử vong.

Theo đó, 2 tài xế Trương Quốc Trung (SN 1983, trú tại xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp) và Nguyễn Quốc Dũng (SN 1992, trú tại phường Trung Lương, TP. Hà Tĩnh) bị khởi tố vì tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin, vào chiều ngày 31/3, trên QL48 đoạn qua xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp xảy ra liên tiếp 2 vụ TNGT kinh hoàng làm 6 người chết, 1 người bị thương.

Trước đó, vào khoảng 16h30p trên tuyến QL48, tại km50+ 800, xảy ra tai nạn giữa xe ô tô khách của nhà xe Minh Loan, mang BKS 37B-020.20 do Lê Khắc Cường (SN 1986, trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu) điều khiển lưu thông theo hướng Nghĩa Đàn - Quỳ Hợp và xe ô tô tải mang BKS 37C-041.81 do Trương Quốc Trung (SN 1983, trú tại xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp) điều theo chiều ngược lại. Trên xe khách lúc xảy ra tại nạn có 10 người, hậu quả làm 3 người chết tại chỗ, 1 người bị thương.

Sau đó khoảng 30 phút, tại km 48+200 QL48, thuộc địa phận xóm Khe Đổ (xã Nghĩa Xuân) tiếp tục xảy ra 1 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khác giữa ô tô đầu kéo BKS 38C - 011.10 do Nguyễn Quốc Dũng (SN 1992, trú tại phường Trung Lương, TP. Hà Tĩnh) điều khiển theo hướng Nghĩa Đàn - Quỳ Châu với xe máy mang biển kiểm soát 37X6 – 6355 đi hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến 3 người đi xe máy tử vong.