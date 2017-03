TPO - Tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tối 1/3 cho biết, Cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Văn Ai (50 tuổi, ngụ thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) hành vi cố ý gây thương tích.

Lực lượng CSCĐ Công an tỉnh Vĩnh Long, khống chế đối tượng.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 15 phút ngày 10/3, do mâu thuẫn với ông Nguyễn Văn Đợi - Trưởng phòng Tư pháp của huyện Trà Ôn, Ai (SN 1967, nhân viên phòng Tư pháp huyện này) bất ngờ dùng hung khí tấn công và đâm nhiều nhát vào người ông Đợi khiến ông Đợi gục tại nơi làm việc. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, đặc biệt vết thương nặng ở cánh tay trái và thủng ruột non phải phẫu thuật để can thiệp

Sau khi gây án, Ai đã vứt bỏ hung khí tại hiện trường và nhanh chóng ra xe nổ máy chạy thẳng về nhà riêng cố thủ. Sau gần 4 giờ thuyết phục không được, lực lượng công an đã dùng hơi cay và khống chế và bắt giữ đối tượng.

Người nhà nghi phạm Ai đã cung cấp cho cơ quan điều tra một số giấy tờ chứng minh người này từng có tiền sử bệnh tâm thần. Theo đó, ông Ai từng đi điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương Biên Hòa (Đồng Nai)

Tuy nhiên, do giấy này có trước đó từ năm 2004, thời gian quá lâu nên cơ quan điều tra đã làm thủ tục giám định lại nhằm bổ sung hồ sơ để có hướng xử lý tiếp theo.