Lấn làn và đâm vào xe máy đi ngược chiều, Lai bị khởi tố vì "húc" 3 người văng qua thành cầu, tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn chiều 1/2 trên cầu Rộ

Anh Võ Văn Tĩnh đang được bác sĩ chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: Hải Bình.

Hôm nay, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố, tạm giam Phạm Văn Lai (42 tuổi, trú xã Hưng Lộc, thành phố Vinh) về tội Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.Cơ quan điều tra xác định chiều 1/2, tài xế Lai lái xe tải 1,5 tấn chạy từ quốc lộ 46 qua cầu Rộ (xã Võ Liệt, Thanh Chương). Gần nửa cầu, Lai đi lấn làn đã đâm vào xe Atila đi ngược chiều do anh Võ Văn Tĩnh cầm lái chở theo bà Nguyễn Thị Xuân, cùng vợ Vi Thị Huệ và con trai Võ Văn Huy.Cú đâm khiến 3 người ngồi sau xe máy là bà Nguyễn Thị Xuân và con dâu Vi Thị Huệ cùng cháu nhỏ 3 tuổi Võ Hùng Huy bị hất qua thành cầu rơi xuống bãi đất cách hơn 15 m, tử vong. Riêng anh Tĩnh bị chấn thương nặng.Cảnh sát xác định, thời điểm gây tai nạn, tài xế Lai có nồng độ cồn vượt quá giới hạn cho phép.Sáng nay, ông Nguyễn Hoài Nam (Giám đốc Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An) cho hay sau ca phẫu thuật cắt bỏ phần chân, sức khỏe của bệnh nhân có tiến triển. Thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục thực hiện các ca phẫu thuật khác.