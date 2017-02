Xác định việc đánh thương binh sau va chạm giao thông ở Chương Mỹ (Hà Nội) có dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.

Cảnh ông Vin bị khóa tay trong lúc bị chặn đánh. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 5/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, xảy ra ngày 25/1 (tức 28 Tết).Việc khởi tố vụ án được cơ quan tố tụng thực hiện sau khi phát hiện dấu hiệu tội phạm trong việc ông Hoàng Tiến Vin (62 tuổi, thương binh hạng 2/4) bị một số người đuổi đánh gây thương tích do va chạm giao thông.Theo điều tra ban đầu, hôm vụ án xảy ra, ông Vin lái xe ba gác tự chế đi cắt tóc thì va chạm với ôtô chạy trên tỉnh lộ 419, đoạn qua thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ.Ông Vin nói do không biết xảy ra va quệt nên ông đã lái xe rời đi. “Sau khoảng 3 km, họ chặn xe đánh liên tiếp khiến tôi rạn xương vai. Sau đó, họ áp giải tôi đến bến xe Chúc Sơn. Một cán bộ công an xuất hiện đã yêu cầu 2 bên về đồn làm việc”, bị hại trong vụ án kể.Sự việc được người dân ghi hình rồi đăng lên mạng xã hội. Trong đơn đề nghị khởi tố hình sự vụ án, ông Vin khẳng định mình bị nhóm truy đuổi cầm nạng gỗ trên xe 3 gác tấn công khiến xương vai bị rạn.Quá trình làm việc với người liên quan, cơ quan điều tra đã xác định được người tham gia đánh ông Vin.“Việc ông Vin có vi phạm giao thông dẫn đến va chạm hay không sẽ được tách riêng, xử lý theo lĩnh vực giao thông. Quan điểm của cơ quan điều tra là sẽ xử lý nghiêm người truy đuổi, hành hung người khác gây thương tích”, một cán bộ điều tra cho biết.