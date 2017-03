TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đèo Văn Siêng về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Đèo Văn Siêng. Ảnh: VOV.

Chiều 16/3, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo công an tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan CSĐT công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đèo Văn Siêng (SN 1973, trú tại bản Hợp I, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) về hành vi “Giết người”.

Trước đó, khoảng 18h ngày 14/3, tại bản Hợp I (xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm hai người chết.

Vào thời điểm trên, xảy ra xô xát giữa Đèo Văn Siêng (SN 1973) và Đèo Văn Thu (SN 1966, anh trai Siêng). Lúc này, Siêng dùng dao đâm chết anh Thu cách nhà khoảng 200m. Tiếp đó, vợ của anh Thu là Lìu Thị Thiu (SN 1968) cũng bị Siêng đâm tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Phong Thổ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã đến hiện trường phối hợp với chính quyền xã Bản Lang và Đồn biên phòng Nậm Xe để truy bắt đối tượng.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt được đối tượng Đèo Văn Siêng cách nhà khoảng 5km. Hung khí gây án bị Siêng vứt dọc đường bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.