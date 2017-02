Tối ngày mùng 2 Tết, phát hiện người phụ nữ đang tắm, Phước dùng dao xông vào khống chế đòi quan hệ tình dục.

Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết đang điều tra, làm rõ vụ án hiếp dâm xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 29/1 (tức mùng 2 Tết) tại xã Lộc An, huyện Lộc Ninh.



Theo thông tin được biết, vào thời gian trên, Nguyễn Chí Phước (SN 1991, ngụ xã Lộc An) cầm dao xông vào nhà tắm khống chế chị H (SN 1980, trú cùng xã) đòi quan hệ tình dục.



Chị H chống cự quyết liệt rồi vùng chạy đến Công an xã Lộc An để trình báo. Biết không chạy thoát, ngay sau đó Nguyễn Chí Phước cũng đến Công an đầu thú, khai nhận sự việc.



Nội vụ đang được điều tra, xử lý.



Theo Công lý