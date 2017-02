TPO - Thấy con trai mình đã say rượu nên vợ chồng ông Bình không cho con mượn xe máy đi chơi vì sợ nguy hiểm. Tuy nhiên, “nghịch tử” này tức giận lấy lửa đốt cháy ngôi nhà.

Hiện trường vụ việc.

Ngày 4/2, thông tin từ ông Quang Đức Thành, Trưởng Công an xã Thông Thụ, huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy nhà, nguyên nhân là do “nghịch tử” tức giận bố mẹ nên châm lửa đốt nhà.

Theo đó, khoảng 22h (ngày 31/1), sau khi đi uống rượu về, Ngô Văn Hăng (SN 1988, trú tại bản Hiệp Phong, xã Thông Thụ) đòi mượn xe máy đi chơi tết nhưng không được bố mẹ đồng ý. Trong khi cãi vã với bố mẹ, Hăng tức giận lấy lửa đốt nhà.

Quá hoảng sợ trước hành động của con trai, ông Ngô Văn Bình (bố Hăng) và vợ kêu cứu. Một số hàng xóm thấy vậy liền chạy sang dập lửa nhưng do ngôi nhà được làm bằng các vật liệu dễ cháy, lại có thêm tre nứa nên ngôi nhà nhanh chóng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi và quyên góp giúp đỡ gia đình ông Bình dựng lại nhà để kịp đón tết Nguyên Đán.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.