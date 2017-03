TPO - Cho rằng nhân viên quán bar tính tiền sai nên nhóm của Dương cãi vã, to tiếng. Ra về được một lúc thì nhóm thanh niên này quay lại, tại đây Dương và anh H. xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Dương dùng dao bấm đâm anh H. tử vong.

Quán Bar GoldenSea, nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 21/3, Trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Hồ Minh Thắng – Trưởng Công an T.X Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã bàn giao hồ sơ và đối tượng Chu Đình Dương trong vụ án đâm chết người tại quán bar GoldenSea lên Công an tỉnh.

Theo đó, tối 17/3, Chu Đình Dương (SN 1993), trú tại khối 6, phường Nghi Tân cùng với 6 thanh niên khác, đến quán bar GoldenSea ở đường Mai Thúc Loan, thuộc khối 3, phường Nghi Hương, TX.Cửa Lò để chơi. Đến khoảng 23h, cùng ngày, nhóm thanh niên này tính tiền ra về. Cho rằng nhân viên tính sai tiền nên Trung thắc mắc và cãi nhau với nhân viên quán bar, to tiếng một lúc thì cả nhóm ra về.

Đối tượng Chu Đình Dương

Tuy nhiên, sau đó, nhóm thanh niên quay lại chửi bới nhân viên. Thấy vậy, anh Nguyễn Văn H. (SN 1985), cùng trú tại khối 6, phường Nghi Tân nói lại và đạp chân vào người Dương. Tức giận vì bị đạp, Dương đã lấy dao bấm trong túi ra đâm một nhát vào bụng anh H.

Gây án xong, Dương rời khỏi hiện trường. Anh H. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Nhận được thông tin, Công an TX Cửa Lò đã có mặt tại hiện trường. Qua điều tra, lệnh bắt Dương được tiến hành. Đến 3h sáng (ngày 18/3), Dương bị bắt khi đang ở nhà một người quen tại khối 1, phường Nghi Tân.

Hiện, vụ việc đã được bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.