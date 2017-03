Gương mặt khả ái cùng làn da trắng, Yến dùng tình cảm buộc đàn ông giúp mình giao nhận những chuyến ma túy lớn từ Bắc vào Nam.

Ngày 11/3, Đội hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Công an TP HCM) bàn giao 4 nghi can do Trần Kim Yến cầm đầu, cho Phòng cảnh sát ma túy điều tra.

Trước đó, trinh sát phát hiện nhóm người có dấu hiệu tàng trữ vũ khí quân dụng, tiêu thụ xe gian và buôn bán ma túy. Yến cầm đầu đường dây, đích thân từ TP HCM ra Hải Phòng lấy mỗi lần 10 kg ma túy.

Hàng được giấu trong tủ lạnh, máy giặt hay ôtô đồ chơi... chở bằng xe khách vào Nam. Đến Sài Gòn, Yến chỉ đạo đàn em mang về 2 căn nhà trên đường Nguyễn Trọng Tuyển và Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận). Khi có khách đặt hàng, cô sai đàn em đi giao.

Chân dung kiều nữ trong đường dây ma túy. Ảnh: C.A.

Yến bị bắt sau đó tại nhà riêng trên đường Thích Quảng Đức (quận Phú Nhuận). Tại 2 căn nhà và kho chứa hàng của "bà trùm", cơ quan điều tra thu hơn 8 kg ma túy đá, 26.000 viên ma túy tổng hợp, cỏ Mỹ… và gần 400 triệu đồng.

Các tên đàn em còn lại cũng lần lượt bị bắt.

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: C.A.

Kiều nữ đứng ra thuê nhà, chu cấp cho đàn em cuộc sống đầy đủ, thường tổ chức những chuyến du lịch xa cho cả gia đình họ. Nể phục "chị đại", những gã đàn ông răm rắp nghe lời và hết lòng trung thành.

"Nhiều tên khi bị bắt nhất quyết không khai ra bà trùm này", cán bộ điều tra cho hay.