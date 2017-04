TPO - Các cán bộ thuộc ban quản lý rừng phòng hộ để mất 45 lóng gỗ nhưng bịa đặt thành 20 lâm tặc dùng hung khí cướp gỗ. 7 người liên quan đến vụ việc này bị kỷ luật theo các hình thức cảnh cáo và khiển trách.

Ông Đặng Công Lâm trả lời tại buổi họp báo.

Ngày 13/4, UBND huyện Chư Păh (Gia Lai) tổ chức họp báo về việc các cán bộ thuộc ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh (BQLRPH Đông Bắc Chư Păh) để mất 45 lóng gỗ nhưng bịa đặt thành 20 lâm tặc dùng hung khí cướp gỗ, cùng một số nội dung khác liên quan.

Theo báo cáo, 7 nhân viên để mất 45 lóng gỗ đã chịu hình thức cảnh cáo và khiển trách. Sau khi củng cố hồ sơ, ngành chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến hành vi khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 174, thuộc BQLRPH Đông Bắc Chư Păh (huyện Chư Păh). Công an tỉnh Gia Lai, Công an huyện Chư Păh vẫn đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum điều tra làm rõ các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp gỗ này, để xử lý theo quy định.

Trong buổi họp báo, phóng viên các báo đài đặt nhiều câu hỏi đến lãnh đạo huyện Chư Păh nhưng chưa được trả lời thỏa đáng. Các phóng viên nghi ngờ về việc 45 lóng lỗ hàng chục tấn dễ dàng mất như “con voi chui lọt lỗ kim” khỏi rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh rộng hàng ngàn héc ta, địa hình hiểm trở. Ông Đặng Công Lâm - Chủ tịch UBND huyện Chư Păh cho rằng có yếu tố khách quan, vì thời gian này rơi vào mùng 1, 2 Tết Nguyên Đán, nên việc tuần tra kiểm soát có “hơi” lơ là.

Sẽ xử lý ra sao về số tang vật bị tịch thu đang còn lại 28 lóng gỗ nằm trong rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh? Ông Lâm cho biết việc vận chuyển số gỗ còn lại ra khỏi rừng rất khó khăn, cần phải mở đường, tốn nhiều chi phí và có thể tạo điều kiện cho lâm tặc lợi dụng vào phá rừng. Bởi vậy, huyện tính tới 2 phương án, hoặc đốt để tiêu hủy, hoặc cho người dân gần đó dùng để làm nhà. Sẽ xin tỉnh chỉ đạo về vấn đề này.

Số gỗ tang vật còn lại vẫn nằm trong rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh.

Trước đó, từ phản ánh của báo Tiền Phong về việc vận chuyển, tập kết gỗ trên sông Đắk Bla (đoạn qua xã Đắk Rơ Wa, Tp. Kon Tum, Kon Tum), trong 2 ngày 20 và 21/1, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã thành lập đoàn liên ngành đi kiểm tra, phát hiện có 73 lóng gỗ vô chủ chồng chất trong tiểu khu 174, thuộc lâm phần của BQLRPH Đông Bắc Chư Păh, đoạn qua địa bàn xã Hà Tây.

Sau khi tang vật được bàn giao cho chủ rừng canh giữ, thì số gỗ này đã bị thất thoát hết 45 lóng. Vì sợ bị kỷ luật, để trốn tránh trách nhiệm, cán bộ nhân viên của BQLRPH Đông Bắc Chư Păh đã bịa ra chuyện bị 20 lâm tặc dùng hung khí cướp gỗ để báo cáo lên cấp trên.