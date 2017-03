TP - Ngày 24/3, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội bắt tạm giam Tạ Trọng Thái (SN 1958, tạm trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, có 1 tiền án) để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em, theo Điều 116 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 12/3, gia đình anh K (ở Hà Nội) đã tới Công an quận Tây Hồ tố cáo Tạ Trọng Thái có hành vi xâm hại tình dục với con gái mình là cháu A (SN 2011) nhiều lần trong lúc vợ chồng anh không có nhà. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an quận Tây Hồ lập tức vào cuộc, tổ chức điều tra, thu thập chứng cứ, đưa cháu A đi khám thương, đồng thời triệu tập nghi phạm Tạ Trọng Thai lên cơ quan công an để thẩm vấn.

Sau ít ngày điều tra xác minh, củng cố chứng cứ, cơ quan điều tra làm rõ: Từ 5/3 đến 11/3, lợi dụng quãng thời gian vợ chồng anh K đi vắng, Tạ Trọng Thái đã 3 lần thực hiện hành vi dâm ô với cháu A.

Cụ thể, sau khi ly hôn vợ, Thái ra ngoài sống lang thang, nay ở nhờ nhà người này, mai lại xin ở nhờ nhà người khác, trong đó Thái từng có thời gian tá túc nhờ nhà K. Do có quen biết từ trước, ngày 5/3/2017, vợ chồng anh K đi vắng nên nhờ Thái tới nhà trông hai con giúp. Tối hôm đó, tại nhà anh K, Thái đã mở máy tính vào internet xem phim, ảnh khiêu dâm. Bị kích thích ham muốn nên Thái đã thực hiện hành vi dâm ô bé gái 6 tuổi nhằm “giải toả”. Tiếp đó, ngày 9/3, cũng lợi dụng việc vợ chồng anh K nhờ trông con trong lúc vắng nhà, Thái tiếp tục có hành vi dâm ô với cháu A.

Đáng chú ý, tối 11/3, Thái qua nhà anh K chơi, trong lúc chủ nhà không để ý, Thái ôm cháu H.A vào lòng, rồi luồn tay sờ soạng bộ phận sinh dục của cháu bé... Phát hiện hành vi đồi bại của Thái, gia đình anh K đã làm đơn tố cáo tới cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Tạ Trọng Thái đã khai từ khi ly hôn với vợ, đối tượng không quan hệ tình dục với ai nên đôi khi nảy sinh ham muốn tình dục. Để giải toả “bức xúc”, Thái đã xem hình ảnh khiêu dâm và có hành vi dâm ô với bé gái 3 lần. Hiện CQĐT đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xử lý Tạ Trọng Thái theo quy định của pháp luật.

Như vậy, chỉ trong ít ngày, Công an Hà Nội đã điều tra làm rõ 2 vụ dâm ô với trẻ em xảy ra trên địa bàn thành phố. Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, PC44 - Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với Cao Mạnh Hùng (SN 1983, tạm trú tại quận Hoàng Mai) về tội dâm ô trẻ em. Nạn nhân là một bé gái 9 tuổi, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

Trong một diễn biến khác, Công an phường Ngọc Lâm, quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đã chuyển thông tin phản ánh của gia đình chị T. về việc con gái 3 tuổi nghi bị xâm hại tại một trường mầm non đóng trên địa bàn tới cơ quan CSĐT - Công an quận Long Biên để điều tra, làm rõ.

Theo trình báo của gia đình cháu bé, chiều 21/3, gia đình đón cháu đi học về thì thấy vùng kín của bé có dấu hiệu tổn thương, cháu không chịu chơi, biểu hiện mệt mỏi, chán ăn. Do đó, gia đình có gọi điện hỏi cô giáo phụ trách ở trường về việc vùng kín của cháu có dấu hiệu chảy máu nhưng cô giáo trả lời chưa thỏa đáng. Đến sáng 22/3, gia đình đưa cháu bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương khám, bác sỹ kết luận ban đầu vùng kín của bé có vết bầm tím và bị tổn thương. Cùng ngày, bác sĩ yêu cầu làm các xét nghiệm tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhưng chưa có kết quả.