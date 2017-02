Chiều ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, An Giang cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cùng các đơn vị chức năng điều tra làm rõ vụ án chết người tại khu vườn trống thuộc khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Thảo

Trước đó, vào khoảng 17h45 ngày 6/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên nhận được tin báo của Công an phường Bình Khánh về việc phát hiện thi thể anh Trần Văn Thảo (23 tuổi, cư trú tại khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên) tại khu vườn sau nhà ông Lê Văn Mùi, trú tại địa phương với nhiều vết thương ở vùng cổ, ngực, bụng và tay.Xác định đây là vụ án có tình chất phức tạp, Công an thành phố Long Xuyên phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và các lực lượng chức năng tiến hành bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Thảo.Qua công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an thu giữ một bức thư “tuyệt mệnh” do anh Thảo để lại, kết hợp cùng các dấu vết và hung khí tại hiện trường, cơ quan Công an xác định nguyên nhân ban đầu do Thảo mắc bệnh nan y và buồn phiền trong chuyện tình cảm gia đình nên đã dùng dao để tự tử.Đến trưa ngày 7/2, công tác khám nghiệm hoàn tất, cơ quan Công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng.