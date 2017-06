TP - Để nhận thông tin tố giác tội phạm của người dân một cách rộng rãi và nhanh nhất, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) đã lập trang cá nhân Facebook mang tên phòng.

Ngày 26/6, thông tin từ Đại tá Phạm Hoài Nam - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã cho ra mắt trang cá nhân mạng xã hội Facebook với tên Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm của người dân.

Theo đó, trang cá nhân Facebook được lập ngày 17/6, do Công an Nghệ An quản lý. Sau gần 10 ngày ra mắt, đã tiếp nhận hàng chục tin báo về tội phạm. Việc lập trang Facebook trên là cần thiết bởi xu hướng phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng xã hội. Thông qua địa chỉ trên mạng xã hội, đơn vị sẽ tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với người dân thông qua kênh mạng xã hội.

Quần chúng nhân dân có thể phản ánh trực tiếp trên trang Facebook này hoặc điện thoại bất kỳ thời gian nào qua số điện thoại đường dây nóng: 069.290.4512. Những cá nhân nào cần giữ bí mật thì có thể trực tiếp gửi tin nhắn và cơ quan công an có trách nhiệm sẽ bảo vệ tuyệt đối thông tin người cung cấp. Khi nhận được tin báo, người trực sẽ phân loại thông tin và phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh để xử lý theo thẩm quyền.