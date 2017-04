TP - Ngày 26/4, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67, Công an TPHCM) bắt đầu ra quân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tuần tra kiểm soát, xử lý thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép.

Theo PC67, từ nay đến hết tháng 4/2017, thời điểm diễn ra các hoạt động trong dịp lễ 30/4, các đối tượng thường tổ chức tụ tập đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Do đó, đơn vị này phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an TPHCM và các quận huyện để tuần tra kiểm soát để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn TPHCM trong dịp lễ.