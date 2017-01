TPO - Cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện các trường hợp dùng hàn the tẩm vào thịt lợn để bảo quản thực phẩm trái quy định.

Sử dụng hàn the để tẩm, giữ tươi thịt lợn là hành vi bị cấm, nhưng hai hộ tiểu thương chợ Cầu Hai, huyện Phú Lộc, vẫn cố tình sử dụng. Ảnh minh họa.

Trưa 17/1, nguồn tin từ Công an huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) cho biết, lực lượng CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy và môi trường thuộc đơn vị này vừa bắt quả tang hai trường hợp chuyên kinh doanh thịt lợn tại chợ Cầu Hai (huyện Phú Lộc) về hành vi dùng hàn the tẩm vào thịt lợn để bảo quản thực phẩm trái quy định.

Theo đó, Công an huyện Phú Lộc phối hợp lực lượng chức năng trên địa bàn tiến hành theo dõi, bắt quả tang hai hộ tiểu thương Trần Thị T. (52 tuổi, trú xã Lộc Trì) và Trần Thị H. (52 tuổi, trú thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) có hành vi sử dụng chất hàn the tẩm vào thịt lợn để bảo quản, sau khi số thực phẩm này không tiêu thụ hết trong một phiên chợ buổi sáng. Được biết, hàn the là chất phụ gia có tác dụng tẩy trắng, giữ thịt không ôi thiu, bốc mùi… bị Bộ Y tế cấm sử dụng trong sơ chế, sản xuất thực phẩm.

Tại hai quầy thịt của bà T. và bà H., cơ quan chức năng còn thu giữ 3,6kg hàn the dùng bảo quản thịt lợn. Tiến hành lấy mẫu thịt lợn tại hai quầy để kiểm tra, phân tích, cơ quan chức năng xác định tất cả đều dương tính với hàn the. Trước hành vi sử dụng chất cấm theo quy định của Bộ Y tế để bảo quản thực phẩm, Công an huyện Phú Lộc đề xuất Chủ tịch UBND huyện xử phạt hành chính, với mức 80 triệu đồng, đối với hai hộ tiểu thương kể trên.