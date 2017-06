TP - TAND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn vừa xét xử lưu động vụ án sơ thẩm “chống người thi hành công vụ”, tuyên phạt Hoàng Văn Thạch (SN 1983), trú tại thôn Vĩnh Yên, xã Hòa Bình, huyện Hữu Lũng 9 tháng tù.

Theo cáo trạng, chiều 2/5 do mâu thuẫn gia đình nên Thạch đến nhà bố mẹ đẻ chửi bới, đập phá tài sản. Khi tổ công tác công an xã Hòa Bình đến làm việc, Thạch tiếp tục gây rối, dùng gậy gỗ tấn công làm ông Ma Văn Đạt là trưởng công an xã bị thương.