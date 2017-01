Nạn nhân bị bắn dã man 4 phát súng bởi 2 sát thủ. Và đến công tác khám nghiệm hiện trường có nhiều dấu vết đặc biệt.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ ông chủ tiệm bánh Pía bị bắn

Ngày 9/1, Liên quan đến vụ “Xông vào nhà nổ súng gây ra cái chết cho ông chủ cửa hàng bánh Pía” xảy ra vào trưa 8-1, tại số 230, Nguyễn Thị Nhỏ, phường 4, quận 11, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang-Trưởng phòng tham mưu-Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đang tiến hành thu thập chứng cứ và tiến hành truy xét các nghi can gây ra vụ án trên.

Bước đầu Công an TP Hồ Chí Minh xác định đây không phải là vụ giết người cướp tài sản, nhận định nguyên nhân nghiêng về việc thanh toán lẫn nhau do mâu thuẫn cá nhân.

Nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn trên đang được Công an TP Hồ Chí Minh rà soát, chắp nối các mối quan hệ giữa nạn nhân là ông Mai Chí T (45 tuổi, quê quán Cần Thơ, tạm trú quận 11) và những người liên quan.

Suốt đêm 8/1, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Hồ CHí Minh) phối hợp với Công an quận 11 đã tiến hành thu thập các vết tích do đạn bắn trong căn nhà, thu đầu và vỏ đạn để xác định loại súng đã gây ra cái chết cho ông T.

Bước đầu các tổ điều tra thu giữ được 5 vỏ đạn, 4 vỏ đạn thuộc loại súng K59 và một vỏ đạn bị biến dạng.

Như vậy, theo nhận định, hung thủ đã sử dụng đến 2 khẩu súng quân dụng khác nhau, chứ không phải là 1. Ngoài ra, các đơn vị nghiệp vụ tiến hành lấy lời khai của những người thân, của những nhân chứng chứng kiến vụ việc.

Riêng về nạn nhân T, thi thể nạn nhân được đưa đi khám nghiệm để xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong. Theo giám định pháp y, ông T bị trúng đạn ở 4 vị trí gồm đầu, ngực và bả vai trái.

Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm xảy ra vụ án, căn nhà số 230, Nguyễn Thị Nhỏ nơi làm đại lý bán bánh Pía, đặc sản Sóc Trăng, Bến Tre chưa mở cửa, cánh cửa sắt bên ngoài cửa hàng bánh chỉ mở một khe nhỏ đủ lọt một người đi ra đi vào.

Vào thời điểm trên các phương tiện lưu thông trên đường vắng. Người con gái của quán nước bên đường cho hay, khi người phụ nữ này đang đứng trên lầu thì nghe một tiếng nổ, lúc đầu người phụ nữ này tưởng là nổ bánh xe nên nhìn ra đường.

Bất giác thêm 2 tiếng nổ nữa vang lên, một thanh niên lách qua khe cửa nhà 230 chạy ra ngoài leo lên xe tay ga (được cho là hiệu AirBlade) do một thanh niên điều khiển chờ sẵn, sau đó 2 đối tượng này tháo chạy ra khỏi hiện trường hướng về đường 3 tháng 2.

Khi thấy mọi người chạy qua nhà số 230, người phụ nữ này cũng qua xem thử thì phát hiện ông T nằm chết trên sàn nhà, gần với cánh cửa sắt ra vào, trên người nạn nhân không mặc áo, có vết thủng ở phần lưng. “Hai đối tượng chạy quá nhanh nên không nhìn thấy màu xe là màu gì và biển số xe là bao nhiêu!”-người phụ nữ này cho hay.

Đến cuối giờ chiều, một số nguồn tin cho biết, ông T bị trúng 4 phát đạn vào người (chứ không phải 3 phát đạn như thông tin ban đầu). Qua điều tra sơ bộ được biết, ông T cùng vợ là bà Huỳnh Thị Kim P (40 tuổi) và 2 con nhỏ thuê căn nhà số 230 Nguyễn Thị Nhỏ để kinh doanh các loại bánh đặc sản Sóc Trăng và Bến Tre được 10 năm nay.

Theo người nhà, vào thời điểm xảy ra vụ án, ông T vừa đi lấy tiền hàng mang về nhà và chỉ vài phút sau thì xảy ra vụ việc trên. Số tiền hàng mà ông T mang về người nhà cũng chưa được xác định là bao nhiêu và có ở trong nhà hay không hay đã bị lấy đi.

Ngoài ra, một chi tiết khác khá quan trọng đó là trong người ông T khi xảy ra vụ án có 3 chiếc ĐTDĐ, các số liên lạc trong nhật ký điện thoại gần nhất là các số mà ông T gọi và nhận từ Campuchia.

Trong phòng làm việc của ông T còn có một số giấy tờ, sổ sách ghi nhận ông T thường xuyên chuyển số tiền lớn từ TP Hồ Chí Minh đi Campuchia. Tất cả những chi tiết này đang được các tổ nghiệp vụ tập trung làm rõ.

Các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra các hệ thống camrera trên đường Nguyễn Thị Nhỏ để truy tìm tung tích của 2 đối tượng gây án. Qua kiểm tra ban đầu phát hiện 2 đối tượng sử dụng xe Sirius màu đỏ đen chứ không như những nhân chứng tại hiện trường là xe tay ga hiệu AirBlade. Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra vụ việc.