TPO - Ngày 8/3, Công an quận Phú Nhuận (TPHCM) đã xác định được danh tính nhóm giang hồ chém trung úy Bùi Minh Nhựt (cán bộ Công an phường 2) và bảo vệ dân phố bị thương khi làm nhiệm vụ.

Hiện trường quán cháo gà trên đường Phan Xích Long bị nhóm giang hồ đập phá.

Quá trình điều tra, trích xuất camera an ninh tại khu vực quán cháo gà trên đường Phan Xích Long (phường 2, quận Phú Nhuận), công an xác định được 2 nghi can cầm đầu băng nhóm chém người vào đêm 6/3. Cụ thể, hai nghi can cầm đầu có biệt danh là Phong “trọc” và Sang “mập”. Hai người này là giang hồ gốc Bắc, từng có nhiều tiền án tiền sự.

Theo cơ quan điều tra, tối 6/3, Phong “trọc” có biểu hiện say xỉn đi cùng bạn gái đến quán cháo gà trên đường Phan Xích Long (phường 2, quận Phú Nhuận) để ăn uống.

Trong lúc ăn, ông chủ quán cháo gà có lớn tiếng la mắng đứa con gái khiến Phong “trọc” khó chịu, bực mình. Phong “trọc” chửi tục. Lập tức chủ quán đáp trả lại thì hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Vợ chủ quán thấy vậy can ngăn và xin lỗi Phong “trọc” bỏ qua. Tuy nhiên, người này nhất quyết đòi ăn thua, chẳng chịu bỏ qua cho ông chủ quán.

Phong “trọc” gọi taxi đưa bạn gái về trước. Sau đó, người này lái xe máy đi về hướng khác một lát sau quay lại quán cùng với 2 người khác có cầm hung khí trên tay. Cả nhóm này xông vào đập phá quán cháo gà.

Đúng lúc này, trung úy Phạm Minh Nhựt (cán bộ Công an phường 2) cùng bảo vệ dân phố đi tuần tra phát hiện vụ việc nên vào giải quyết. Tuy nhiên, nhóm của Phong “trọc” không hợp tác, quay ngược lại tấn công khiến trung úy Nhựt và bảo vệ dân phố bị thương.

Đến nay, các nghi can này đã bỏ trốn, hiện công an đang truy xét để điều tra.