Ngày 25/8/2010, người dân phát hiện thi thể anh Nguyễn Văn Nhường (34 tuổi, cán bộ pháp chế của một ngân hàng) bên vệ đường ở khu vực dốc Dây Diều (xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội). Anh Nhường bị nhiều thương tích ở đầu, mặt, cổ. Vùng miệng và cổ áo có nhiều sùi bọt.Nhà chức trách xác định vết tích trên thi thể nạn nhân chưa đủ gây tử vong, khu vực tìm thấy thi thể không phải là hiện trường vụ án. Khi mổ tử thi phát hiện trong dạ dày nạn nhân có nhiều chất dịch màu nâu, chất dịch sùi bọt trên miệng là cyanua cực độc..., nhà chức trách kết luận anh Nhường bị đầu độc khiến tử vong.Từ việc xác minh có chiếc taxi đi qua khu vực dốc Dây Diều vào chiều 25/8/2010, Ban chuyên án khoanh vùng được một nhóm nghi can gồm 7 người. Qua lời khai của những người này, cảnh sát lần ra chủ mưu vụ án là Nguyễn Thị Chinh (mẹ kế anh Nhường).Theo lời khai, bố anh Nhường là ông Nguyễn Văn Nhuận kết hôn với Chinh vào năm 1989. Tháng 3/2007, ông Nhuận mất, anh Nhường và bà Chinh mâu thuẫn quyền sở hữu hai mảnh đất ở Thái Nguyên do ông này để lại. Do không thể giải quyết, tháng 2/2008, anh Nhường kiện mẹ kế ra TAND Thái Nguyên, từ đó bà Chinh muốn trả thù.Bà ta liên lạc với người tình cũ là Dương Quang Thái tìm sát thủ giết anh Nhường. Thái đưa Nguyễn Sỹ Bắc đến gặp Chinh, thỏa thuận "hợp đồng" với giá 150 triệu đồng. Bà Chinh đưa trước cho Bắc 50 triệu cùng tấm ảnh nhận dạng, cam kết số còn lại giao sau khi hoàn thành kế hoạch. Bắc lại rủ Nguyễn Duy Niêm cùng một số người tham gia.Tối 21/8/2010 bà Chinh gọi điện thoại thông báo cho Thái biết hôm sau con riêng của chồng sẽ về Thái Nguyên để họp gia đình về việc phân chia tài sản. Bà ta sau đó đưa cho Thái lọ thủy tinh chứa chất độc cyanua, một đôi găng tay cao su cùng 110 triệu đồng.Sáng 24/8/2010, sau khi nhận diện "mục tiêu" và bám theo từ Thái Nguyên đến một quán cà phê trên phố Ngô Văn Sở (Hà Nội), nhóm côn đồ đã ép anh Nhường lên xe taxi rồi chở thẳng về huyện ngoại thành Sóc Sơn. Dọc đường đi, chúng nhiều lần đã ép nạn nhân uống chai nước pha sẵn.Sau 30 giây, thấy anh Nhường không cử động được, người mềm nhũn..., nhóm này vứt vỏ chai bên vệ đường hòng phi tang. Xe chạy đến dốc Dây Diều, chúng vứt xác luật sư xuống vệ đường.Tại phiên xử mở tháng 5/2011, bà Chinh cúi đầu khóc nức nở, xin TAND TP Hà Nội cho lĩnh án tử hình. Bị cáo khai ban đầu chỉ muốn thuê người đánh con của chồng cho hả cơn giận vì tranh chấp đất, nhưng sau đó 'không hiểu sao lại "nâng cấp" chuyển thành lấy mạng.Bà Chinh sau đó bị TAND Hà Nội tuyên án tù chung thân do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Niêm và hai người trực tiếp ép nạn nhân uống thuốc độc cùng nhận án chung thân về tội Giết người. Thái và 4 đồng phạm bị phạt từ 12 năm đến 18 năm 6 tháng tù. Riêng Nguyễn Trọng Minh do không tố giác tội phạm, lĩnh 18 tháng tù.