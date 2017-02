TPO - Biết được thời gian gửi tiền, chỗ cất tiền, lơ xe Bình đã cùng đồng bọn tiến hành kế hoạch trộm số tiền 6,1 tỷ đồng với mong muốn đổi đời. Tuy nhiên, hai đối tượng đã bị công an bắt ngay sau đó.

Hai đối tượng tại CQĐT.

Ngày 28/2, thông tin từ Trung tá Nguyễn Hữu Cường (Phó trưởng công an thành phố Vinh, Nghệ An) cho biết, đơn vị đã khởi tố, tiến hành tạm giam 4 tháng đối với hai đối tượng trong vụ trộm tiền hơn 6 tỷ đồng trên xe khách.

Tang vật vụ án.

Theo hồ tại cơ quan Công an, Nguyễn Thành Bình (33 tuổi) là phụ xe của nhà xe Tuấn Thủy, lưu thông tuyến thành phố Vinh - Hà Nội. Do nhiều lần nhận vận chuyển hàng cho một người khách từ Nghệ An ra Hà Nội. Điểm nhận luôn tại một tiệm vàng. Từ đó, Bình nghi ngờ nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Biết chị Phạm Thị Miên sẽ đến gửi hàng nên trước đó một ngày, Bình đã xin nghỉ phép. Đêm 15/2, Bình cùng với Cao Ngọc Dương (27 tuổi) cải trang thành người bị tai nạn và dùng bông dán ở trán, bịt khẩu trang và đeo kính. Khi đã lên xe khách Tuấn Thủy, Bình xin được ngồi ở ghế trước, gần với tài xế. Địa điểm ngồi gần với thùng hàng chứa tiền.

Khi mọi thành viên trong nhà xe đang lo xếp chỗ ngồi cho hành khách, Bình tận dụng khoảng thời gian 10 giây để cạy khóa lấy bọc hàng chứa tiền. Sau khi hoàn tất, Bình xin xuống xe với lí do chóng mặt, người mệt không thể đi tiếp.

Đến Hà Nội, chủ xe là chị Trần Thị Hải Yến, mở thùng lấy hàng giao cho khách thì phát hiện hàng đã bị mất trộm. Trình báo tại cơ quan công an, chủ hàng và chủ nhà xe khai nhận trong bọc hàng có số tiền ngoại tệ, tổng số tiền 6,1 tỷ đồng.

Ngay lập tức, chuyên án mang bí số 172k do công an thành phố Vinh phụ trách được thiết lập. Đêm 16/2, trong khi công an đang ngăn chặn hai nhóm giang hồ dùng vũ khí nóng thanh toán nhau thì có nghi phạm Dương. Tại hiện trường, Dương bị bắt cùng với tang vật là một khẩu AK và một khẩu súng tự chế khác. Trước đó, trong chuyên án, công an đã đưa Dương và Bình vào đối tượng tình nghi nhất.

Tại CQĐT, Dương khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Riêng, đối tượng Bình bị bắt sau đó khi đang chuẩn bị lẩn trốn. Bình thừa nhận mình là chủ mưu và mong muốn đổi đời từ bọc tiền 6,1 tỷ đồng.

Hiện, số tiền trong gói tiền trị giá 6,1 tỷ đồng đã được công an thu lại gần đủ. CQĐT Công an thành phố Vinh tiếp tục hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc theo pháp luật.