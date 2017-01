Đến rạng sáng nay (14/1), Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, TPHCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an TP.HCM lấy lời khai nghi can sát hại nữ sinh N.T.T.H (SN 2002, ngụ quận Gò Vấp) rồi bỏ trong thùng xốp ở chung cư Hà Đô.

Nghi phạm được trùm kín mặt dẫn giải đến hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: VOV Theo đó, nghi can thực hiện vụ giết người kể trên được xác định là Nguyễn Phạm Quốc Bình (SN 2001, ngụ ở quận Gò Vấp, TPHCM). Khi bị bắt giữ, Nguyễn Phạm Quốc Bình không có chút run sợ, lo lắng mà thản nhiên thừa nhận mình đã giết người bạn là nữ sinh học cùng trường. Trước đó, vào khoảng 14h ngày 13/1, bảo vệ chung cư Hà Đô (nằm trên đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp) phát hiện 2 thanh niên vận chuyển một thùng xốp lớn từ chung cư ra ngoài. Nghi ngờ hai người này trộm đồ nên bảo vệ chung cư chặn lại kiểm tra. Lúc này, hai thanh niên lạ mặt giả vờ nói đi gọi người thân đến chuyển thùng xốp, rồi tẩu thoát. Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ chung cư trình báo cơ quan chức năng đến để kiểm tra. Khi mở thùng xốp ra, cơ quan chức năng phát hiện thi thể của nữ sinh lớp 9 tên là N.T.T.H. Thi thể có giấu hiệu bị hủy hoại được bó trong thùng xốp. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, công an quận Gò Vấp cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc điều tra phá án. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, cơ quan công an đã bắt giữ được nghi can sát hại nữ sinh. Tại cơ quan công an, Nguyễn Phạm Quốc Bình cho biết đối tượng và nạn nhân là bạn học cùng trường với nhau. Khoảng 20h30 ngày 12/1, Bình rủ H. đến chung cư Hà Đô nằm chơi. Tại đây hai người có phát sinh mâu thuẫn, cự cãi. Bình dụ em H. vào cầu thang bộ của chung cư Hà Đô rồi từ phía sau dùng cây sắt đánh vào đầu khiến nạn nhân gục xuống tử vong. Sau đó, Bình lục trong người của em H. lấy 1 ĐTDĐ và một ít tiền rồi tìm cách bỏ thi thể em H. vào thùng xốp, cột chặt lại để một vị trí khuất ở tầng 6 chung cư mà không ai để ý đến. Tối đó, hắn vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến khoảng 14h30 chiều 13/1, Bình thuê một thanh niên chạy xe ba gác đến định chở thùng xốp đi phi tang thì bị bảo vệ phát hiện. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Theo Công an TP.HCM