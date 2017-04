Từ những câu nói của bà Lùng Thị Dế (39 tuổi, trú xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) khi có nhận xét không thiện cảm về ông Long Văn No (cha của Long Quang Vui, 15 tuổi, trú xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang) nên trong cơn tức giận, Vui đã nhẫn tâm xuống tay sát hại bà.

Lực lượng chức năng tại hiện trường phát hiện ra sự việc

Trước đó, ngày 19/4, từ nguồn tin báo của người dân, các đơn vị chức năng đã gấp rút có mặt tại hiện trường vụ án mạng xảy ra tại khu vực đồi chè thuộc thôn Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang.Sau khi khẩn trương khám nghiệm hiện trường, xác định nạn nhân là bà Lùng Thị Dế, tử vong do bị sát hại, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với các cơ quan chức năng thu thập thông tin và lần theo dấu vết nghi can để lại.Ngày 21/4, từ những chứng cứ có được trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt giữ Long Quang Vui khi nghi can đang trên đường lẩn trốn.Tại cơ quan điều tra, Long Quang Vui với khuôn mặt phờ phạc khai báo, trưa ngày 19/4, gia đình Vui có tổ chức bữa cơm Tết tháng 3 và bà Dế cũng có mặt. Sau khi dùng bữa, khoảng 17h20’, Vui đi từ nhà tại xã Đồng Tâmtheo đường đồi sang thôn Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang thì thấy bà Dế đi đằng sau.Tức giận vì bà Dế hay nhận xét không tốt về cha mình nên khi đến khu vực đồi chè thuộc thôn Tân Lợi, Vui đã dùng đá ném thẳng vào mặt khiến bà Dế ngã lăn ra đất. Chưa dừng lại ở đó, Vui còn cầm hòn đá đập liên tiếp vào mặt, sau đó kéo vào rừng cây gần đó và lấy dây thắt lưng vải của chính nạn nhân siết cổ...Sau khi thực hiện tội ác, lo sợ cơ quan điều tra sớm muộn cũng sẽ tìm ra mình, Long Quang Vui đã mua ba gói thuốc trừ sâu, uống với ý định tự tử nhưng bất thành. Để lẩn trốn cơ quan Cảnh sát điều tra, Vui đã rời khỏi nơi cư trú, đặt dây truyền bạc lấy hai trăm nghìn và “nướng” vào quán game. Khi số tiền trong túi đã cạn kiệt, trong quá trình lẩn trốn tiếp, Vui đã bị lực lượng Cảnh sát điều tra bắt giữ.Theo Thượng tá Hoàng Văn Thìn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, thực tế đã từng xảy ra các vụ án giết người xuất phát chỉ vì tức nhau mỗi câu nói, một cái nhìn. Hung thủ vụ án này mới 15 tuổi. Ở lứa tuổi này, phần nhiều do chưa nhận thức toàn diện về hành vi, cũng như hậu quả của hành vi do mình gây ra.Được biết, Long Quang Vui mới vừa học hết lớp 8/12, hiện đang bỏ học...