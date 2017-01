"Em và Trúc yêu nhau, nhưng gần đây cô ấy đòi chia tay. Nhiều lần em nhắn tin, gọi điện năn nỉ Trúc quay lại nhưng cô ấy không đồng ý", nghi can sinh năm 1999 khai.

Nghi can Lê Anh Tuấn thời điểm bị bắt

Khoảng 1h30 ngày 29/1 (mùng 2 Tết), người dân tại hẻm 324/24, đường Lê Hồng Phong (phường Phước Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa), hốt hoảng khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh của 2 cô gái.Khi đến hiện trường, họ bàng hoàng phát hiện một nam thanh niên nằm bất động trên vũng máu. Nạn nhân sau đó được xác định tên Nguyên (17 tuổi, trú TP Nha Trang).Sau 5 giờ truy xét, Công an TP Nha Trang bắt giữ Lê Anh Tuấn nghi phạm chính trong vụ án, cùng 2 thanh niên khác có liên quan.Tuấn sinh ngày 23/7/1999 (chưa đủ 18 tuổi), trú TP Nha Trang. Qua nhiều giờ đấu tranh, Lê Anh Tuấn khai nhận mình là người trực tiếp đâm Nguyên, khiến anh này tử vong.“Em và Trúc yêu nhau, nhưng gần đây cô ấy đòi chia tay. Nhiều lần em nhắn tin, gọi điện năn nỉ Trúc quay lại nhưng cô ấy không đồng ý. Mới đây, qua bạn bè em biết Trúc đã có người yêu mới nên em rất giận và có nhắn tin, gọi điện nói với Trúc là sẽ đánh thằng đó nếu 2 người yêu nhau. Nhưng Trúc không nghe nên em tức”, Tuấn khai.Còn theo Trúc (16 tuổi), sau khi nói lời chia tay Tuấn, cô có tình cảm với Nguyên. “Chuyện này em cũng đã nói hết lời với Tuấn nhưng Tuấn nhất định không nghe mà còn hù dọa em và cả bạn trai mới của em nữa”, cô gái nói.Đỉnh điểm của vụ việc là đêm 28/1 (tức mồng 1 Tết), sau khi đi chơi Tết về, Tuấn nghe một người bạn nói Nguyên và Trúc đang ngủ tại nhà một người tên Hiền.Sau khi xác định đúng là Trúc đang ở nhà Hiền, Tuấn rủ thêm 2 người khác chạy xe máy qua với ý định đánh “dằn mặt” Nguyên.Đến nơi, Tuấn leo qua tường rào đột nhập vào nhà. Thấy Nguyên đang ngủ say, Tuấn rút hung khí mang theo đâm một nhát trúng bụng tình địch rồi lao ra khỏi căn nhà bỏ trốn cùng đồng phạm. Anh Nguyên tử vong tại chỗ do viết thương thấu bụng.Sau khi sàng lọc nghi can, cộng thêm lời khai của bạn gái nạn nhân, cơ quan công xác định Lê Anh Tuấn là nghi can số một của vụ trọng án đầu năm mới.Đến gần 7h sáng 29/1, Công an TP Nha Trang, phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữa Lê Anh Tuấn cùng đồng phạm. Bước đầu, cảnh sát nhận định hành vi của nghi phạm xuất phát từ ghen tuông. Cả Tuấn, Trúc, Nguyên, Hiền đều đã bỏ học.