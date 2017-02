Quét dọn đến khu vực nhà xe, nhân viên vệ sinh và bảo vệ nhà trường hoảng hốt phát hiện nam thanh niên treo cổ.

Phía ngoài hiện trường vụ treo cổ

Trưa 24/2, ông Trần Văn Lợi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Châu Văn Liêm (thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cho biết người thanh niên treo cổ tại nhà xe của trường này là con ruột của vợ chồng bán căng tin trong trường.

"Thời gian chết lúc nào, lý do chết do cơ quan công an huyện thụ lý làm rõ", ông Lợi nói.Trước đó, khoảng 6 giờ cùng ngày, nhân viên vệ sinh của trường khi quét dọn đến khu vực trên đã cùng bảo vệ nhìn thấy một thanh niên treo cổ, hai chân không chạm đất.Công an huyện Đức Hòa nhanh chóng có mặt, nạn nhân được nhận diện là anh Nguyễn Nhật Tân (SN 1993, ngụ ấp Chánh, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa).Lúc này, ông Nguyễn Minh Hải cùng vợ là bà Huỳnh Thanh Loan đang bán căng tin tại trường có mặt xác nhận người treo cổ là con ruột của mình.