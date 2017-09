Lừa bán 2 cô gái sang Trung Quốc lấy 200 triệu đồng

Ngày 8/9, Thượng tá Tô Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công 2 vụ mua bán người sang Trung Quốc, bắt giữ 4 đối tượng là người bản địa.

Theo đó, vào chiều ngày 7/9, Công an huyện Kỳ Sơn tiến hành bắt khẩn cấp Cụt Thị Sân (SN 1986) và Cụt Văn Thôn (SN 1982 cùng trú tại bản Na Lượng 1, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) để điều tra về hành vi "mua bán người".

Theo điều tra ban đầu, năm 2014, Sân và Thôn cấu kết lừa bán 2 cô gái là M.T.T và L.T.P cho hai người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ, với số tiền 200 triệu đồng. Sau đó, M.T.T may mắn trốn thoát trở về nước và làm đơn tố cáo, còn L.T.P hiện vẫn chưa xác định được tung tích.

Đối tượng Dương và May

Trước đó, Công an huyện Kỳ Sơn cũng đã bắt giữ Lương Văn Dương (SN 1995 trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) và Pịt Văn May (SN 1989 trú tại bản Đồn Boọng, xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn) để điều tra về hành vi mua bán người. Nạn nhân trong vụ việc này là L.T.L (SN 1996, trú tại bản Kèo Cơn, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn).

Ngày 22/8, Dương và May bắt xe khách đưa nạn nhân L. xuống bến xe Vinh giao cho người phụ nữ tên L.T.K (trú cùng bản, lấy chồng ở Trung Quốc) và được trả 30 triệu đồng.



Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) tiếp tục được điều tra mở rộng vụ án.

Cảnh Huệ