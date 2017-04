Cho rằng bị lừa dối tình cảm, lấy trộm tiền bạc, người phụ nữ 50 tuổi ở Vĩnh Long ra chợ mua dao rồi tìm người tình để “xử”.

Nghi phạm tại cơ quan điều tra.

Ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Tân (Vĩnh Long) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Thu Thuỷ (50 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Bình Tân) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.Theo cơ quan điều tra, Thuỷ và Lê Văn Chính (55 tuổi, ngụ xã Long Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) cùng đi lựa khoai với nhau ngoài đồng. Thời gian làm chung, cả hai nảy sinh quan hệ tình cảm. Sau đó, Thuỷ cho rằng Chính đã lừa dối tình cảm, lấy trộm tiền của mình nên ra chợ mua dao trả thù.Sáng 17/2, Thuỷ chạy xe đi tìm thì gặp Chính đang đánh bi-da ở ấp Tân Lập (xã Tân Thành) Cơn thù hận nổi lên, Thuỷ dùng dao đâm vào hông bên phải của người tình. Chính bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tật của Lê Văn Chính là 45%. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Thuỷ để điều tra.