TPO - Liên quan đến sự việc này, Luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Cty TNHH Luật Trường Lộc cho rằng, nếu đúng như báo chí phản ánh thì việc lấp liếm học sinh gãy chân do ô tô đâm không chỉ suy đồi đạo đức mà còn vi phạm các quy định của pháp luật.

Học sinh Trần Chí Kiên bị gãy chân khi va chạm với ô tô chở Hiệu trưởng.

Trao đổi với PV Tiền Phong về sự việc trên, luật sư Nguyễn Anh Tuấn cho rằng: Học sinh Trần Chí Kiên bị xe ô tô đâm gãy chân tại trường tiểu học Nam Trung Yên, Cầu Giấy (Hà Nội) lẽ ra các thầy, cô giáo phải lập tức nhận trách nhiệm về mình. Đội ngũ giáo viên không chỉ giáo dục kiến thức mà phải giáo dục nhân cách đạo đức, lòng trung thực vì đó mới là nền tảng của giáo dục của xã hội. Hành vi lấp liếm, che giấu, lấy ý kiến, tạo hồ sơ giả mạo là không xứng đáng làm người huống gì họ lại là đối tượng “trồng người”.

Đối với tài xế taxi gây ra vụ tai nạn trên, luật sư Nguyễn Anh Tuấn phân tích: Thông thường, đối với các vụ việc va chạm, tai nạn giao thông, pháp luật tạo điều kiện để hai bên đàm phán để bồi hoàn thiệt hại. Trong trường hợp không đàm phán được cơ quan chức năng sẽ đứng ra giải quyết dựa theo các điều khoản của pháp luật. Trường hợp tài xế không biết cháu học sinh bị gãy chân sẽ phải bồi thường, nếu cơ quan chức năng chứng minh được anh ta cố tình bỏ trốn sẽ xử lý theo quy định, tuỳ theo mức độ, hành vi.

Về trường hợp cháu Trần Chí Kiên bị xe tai xi đâm gãy chân trong sân trường, trước mắt tài xế phải bồi hoàn toàn bộ thiệt hại về vật chất và tinh thần. Đối với trường hợp tài xế cố tình rời hiện trường bỏ trốn theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy các mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đã nêu rõ các mức phạt cho từng đối tượng.

Cụ thể, đối với người điều khiển, người ngồi trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô. Theo quy định tại điểm b khoản 7 điều 5 của Nghị định: “Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn.”

Ngoài các mức phạt hành chính trên thì người gây ra tai nạn mà bỏ trốn còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 202 Bộ luật Hình sự năm 1999.

