Tẩu thoát sau khi trộm chim, Nguyễn Hữu Chiến đã luống cuống điều khiển xe máy đâm vào gốc cây bên đường dẫn đến thương tích nặng và tử vong sau đó.

Trưa 6/2, Võ Lê Quốc Anh (26 tuổi, trú tại huyện Thống Nhất, Đồng Nai) có tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Nguyễn Hữu Chiến (33 tuổi, trú tại huyện Thống Nhất) đi xe máy không biển kiểm soát đến cửa hàng điện thoại của anh Nguyễn Hoàng Phúc (trú tại thị xã Long Khánh, Đồng Nai), lấy trộm một lồng chim rồi bỏ chạy.



Lúc này, anh Toàn nghe tiếng tri hô của anh Phúc liền đuổi theo. Khi đến đoạn đường thuộc nông trường cao su An Lộc, xã Bàu Sen, thị xã Long Khánh, thì xe máy do Chiến điều khiển đâm vào cây cao su và té ngã.



Vụ tai nạn khiến Chiến bị chấn thương ở vùng mặt, vùng đầu và được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến 20h15 cùng ngày, Chiến tử vong.



Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.



Theo An ninh Thủ đô