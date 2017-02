TP - Ngày 26/2, Công an thành phố Bạc Liêu phối hợp cùng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển- chi nhánh Bạc Liêu (BIDV Bạc Liêu) tổ chức trao trả 338 triệu đồng cho bà Trần Thị Thiên Hồng, ở số 275, đường Trần Phú, khóm 2, phường 7 (thành phố Bạc Liêu).

Bà Hồng cho biết, khoảng 14 giờ ngày 17/2, có một người phụ nữ gọi vào số điện thoại bàn của bà hỏi về tài khoản cá nhân tại Hà Nội nhưng bà Hồng trả lời không có. Sau đó, một người đàn ông tự xưng là đại tá công an gọi điện hỏi bà Hồng về việc mua hàng trả góp, vay ngân hàng, gửi tiền tiết kiệm…đồng thời đề nghị bà Hồng cung cấp thông tin cá nhân với lý do có một tổ chức tội phạm hoặc nhân viên ngân hàng lấy cắp thông tin bà Hồng vì mục đích xấu. Người này đề nghị bà Hồng hợp tác nếu không sẽ tiến hành bắt giữ, đồng thời yêu cầu bà Hồng giữ bí mật.

Bị hù dọa, bà Hồng đến Ngân hàng An Bình rút 588 triệu đồng tiền tiết kiệm sau đó chuyển vào một tài khoản tại Ngân hàng BIDV do người đàn ông kia cung cấp. Sau đó, bà Hồng đến trình báo Công an địa phương. Công an thành phố Bạc Liêu phối hợp với Ngân hàng BIDV chặn số tài khoản bà Hồng đã gửi tiền, nhưng bị rút 250 triệu đồng. Công an thành phố Bạc Liêu tiếp tục điều tra, làm rõ.