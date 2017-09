Mâu thuẫn gia đình, vợ dùng cuốc đánh chồng tử vong

Chiều 3/9, lãnh đạo Công an xã Tân Lập (huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người tử vong.Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, ông Trần Minh Châu (SN 1960, trú tại thôn 6, xã Tân Lập) xảy ra mâu thuẫn với vợ là bà Phạm Thị Thu (SN 1961).Lúc này, bà Thu ra sau nhà lấy cây cuốc đánh vào đầu ông Châu khiến nạn nhân chết tại chỗ.Sau khi thấy ông Châu tử vong, bà Thu khóa cửa nhà và đến cơ quan công an huyện đầu thú.Nhận được tin báo, Công an huyện Krông Búk có mặt phong tỏa hiện trường, đồng thời phối hợp với cơ quan Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo CATPHCM