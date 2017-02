Nhóm của Hồng làm nhà cái nhưng thua và chung tiền không đủ nên bị nhóm thanh niên địa phương đánh. Hồng cầm dao đâm anh Linh tử vong, còn Tính bị thương nặng.

Hồng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp), đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ánh Hồng (30 tuổi, ngụ khóm 1, phường 4, TP Sa Đéc).Cô gái này bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Theo cảnh sát, ngày 29/1 (mùng 2 Tết), nhóm của Hồng đến xã Tân Bình (huyện Châu Thành) tổ chức đánh bài cào (3 lá) với nhóm thanh niên địa phương.Lúc chơi, nhóm của Hồng thua tiền nhưng chung không đủ và xảy ra cự cãi. Nhóm thanh niên địa phương đánh nhóm của Hồng và đòi lấy tài sản mang theo trên người.Trong lúc xô xát, Hồng cầm dao bấm đâm trúng người anh Phạm Hồng Linh (42 tuổi) và Hồ Văn Tính (24 tuổi, cùng ngụ ấp Phú An, xã Tân Bình). Vết thương quá nặng khiến anh Linh tử vong, còn Tính bị thương phải nhập viện cấp cứu.Sau khi gây án, nhóm của Hồng rời khỏi hiện trường. Qua điều tra, cảnh sát đã vận động và gia đình đưa Hồng đến đầu thú.