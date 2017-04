TPO - Sau khi mâu thuẫn tại quán karaoke, hai nhóm chạm trán nhau tại một ngã tư trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Tai đây, hai nhóm đã nổ súng thanh toán nhau, làm hai người trúng đạn.

Bước đầu Công an TP Hà Tĩnh bắt giam 5 đối tượng liên quan.

Sáng 19/4, Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối tượng liên quan đến vụ nổ súng tại vòng xuyến TP Hà Tĩnh vào tối 5/4, để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra ban đầu, tối 5/4 tại quán Karaoke Yolo (P.Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) có hai nhóm thanh niên đến hát và xảy ra mâu thuẫn với nhau. Sự việc được giải quyết khi lực lượng công an xuất hiện.

Khoảng 0h30 ngày 5/4, hai nhóm đối tượng bất ngờ chạm trán nhau tại ngã 4 đường Hàm Nghi và Lê Duẩn, TP Hà Tĩnh. Tại đây, hai nhóm đã nổ súng thanh toán nhau, làm hai người trúng đạn.

Tang vật của vụ án.

Bước đầu, Công an TP Hà Tĩnh khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng gồm Võ Viết Siêu (Siêu Anh), Dương Ngọc Tú (Phú Nhậu), Phan Bình An, Lê Xuân Thìn (Thìn Kều) và Nguyễn Xuân Dũng (Dũng Đại) cùng trú tại TP Hà Tĩnh, để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Trong đó, đối tượng Võ Viết Siêu được xác định là đối tượng cầm đầu.

Hiện cơ quan Công an TP Hà Tĩnh đang mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan.