Do mâu thuẫn với nhau tại đám cưới nên một nhóm thanh niên đã về mang theo vũ khí gồm dao, tuýp sắt, mìn và lựu đạn đến để "giải quyết" đối phương. Rất may, vụ việc được Công an huyện Như Thanh kịp thời ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng và thu giữ hung khí.

Mìn và lựu đạn của các đối tượng mang đi giải quyết mâu thuẫn Theo cơ quan chức năng, lúc 14h ngày 18/1, Công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa) tiếp nhận tin báo của ban Công an xã Yên Thọ phản ánh tại thôn Xuân Thịnh có một nhóm đối tượng ở địa phương khác mang theo hung khí đến địa bàn xã này gây rối, thách thức đánh nhau. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, tổ công tác của Công an huyện Như Thanh đã nhanh chóng đến hiện trường giải tán đám đông. Tại chỗ, lực lượng của tổ công tác Công an huyện Như Thanh đã bắt giữ 5 đối tượng gồm: Ngô Văn Linh (SN 1992), ở thị trấn Chuối, huyện Nông Cống; Đỗ Trọng Quyết (SN 1994), ở xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc; Ngô Văn Long (SN 1999), ở thị trấn Chuối, huyện Nông Cống; Đỗ Văn Tuấn (SN 2001), ở thị trấn Chuối, huyện Nông Cống; Ngô Văn Hùng (SN 1991), ở thị trấn Chuối, huyện Nông Cống. Trong đó, cơ quan Công an đã xác định được Ngô Văn Linh là đối tượng cầm đầu. Đối tượng cầm đầu được công an xác định là Ngô Văn Linh. Tiến hành khám trên người các đối tượng, lực lượng Công an huyện Như Thanh đã phát hiện và thu giữ 1 tuýp sắt, 1 lưỡi lê, 1 dao lưỡi cưa, 1 quả lựu đạn và 1 quả mìn. Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn trong một đám cưới ở xã Yên Thọ với một số thanh niên ở xã Thăng Long, huyện Nông Cống nên nhóm đối tượng nêu trên đã về mang theo vũ khí đến đám cưới để giải quyết mâu thuẫn. Các đối tượng còn lại trong nhóm. Theo lãnh đạo Công an huyện Như Thanh, rất may, lực lượng Công an huyện đã kịp thời có mặt tại hiện trường, khống chế các đối tượng và thu giữ vũ khí nguy hiểm, nếu không thì mìn, lựu đạn sẽ nổ và chưa biết hậu quả sẽ như thế nào. Hung khí các đối tượng mang theo trên người. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Như Thanh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Dân Trí