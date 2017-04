TP - Chiều 5/4, bác sĩ Đoàn Nghĩa Hưng, Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang điều trị cho bệnh nhân Phan Thị Thảo (SN 1982, ở thôn Đắk Hoa, xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) bị vỡ hộp sọ vì bị chồng chém.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, chị Thảo nhập viện trong tình trạng vỡ hộp sọ, vết thương não hở, choáng mất máu não. Khi tiếp nhận, các bác sĩ đã phẫu thuật xử lý các vết thương, truyền máu cho bệnh nhân. Hiện chị Thảo vẫn đang hôn mê, tình trạng rất nặng. Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức cũng đang điều trị vết thương ở cổ, cẳng tay trái cho anh Bùi Ngọc Thạch (SN 1972, chồng chị Thảo) do tự tử nhưng không thành.

Theo nguồn tin riêng được biết do mâu thuẫn tiền bạc, anh Thạch đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu chị Thảo rồi tự tử nhưng may mắn vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện lực lượng công an đang lấy lời khai của anh Thạch để điều tra, làm rõ sự việc.