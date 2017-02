Người chồng sau khi về quê nghỉ tết vào lại thì rụng rời khi thấy vợ và con nhỏ chết trong tư thế treo cổ trong căn nhà khóa trái cửa.

Căn nhà nơi hai mẹ con chị Hoài chết trong tư thế treo cổ

Ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã trưng cầu giám định tử thi, tiến hành các thủ tục để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của hai mẹ con chị Hoàng Thị Hoài (31 tuổi) và bé Trương Gia Bình (7 tháng tuổi) tại nhà mẹ ruột của chị Hoài ở thôn Dân Phú, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam.Được biết dịp tết Đinh Dậu, anh Trương Tuấn Hiếu (35 tuổi) là chồng chị Hoài cùng mẹ vợ và anh vợ về thăm quê ở Nghệ An. Do con còn nhỏ nên chị Hoài và bé Bình ở lại trông nhà.Sáng ngày 6/2, trên đường từ Nghệ An vào lại Bình Thuận, anh Hiếu điện thoại cho vợ nhiều lần nhưng chị Hoài không bắt máy. Đến 22 giờ 30 cùng ngày, anh Hiếu về đến nhà thì thấy cửa đóng, gọi nhiều lần không thấy chị Hoài ra mở cửa nên mọi người phá cửa vào và tá hoả khi thấy chị Hoài và bé Bình đã chết trong tư thế treo cổ trong nhà vệ sinh.Qua xác minh, chị Hoài sống cùng mẹ và anh ruột tại thôn Dân Phú, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, gia đình làm nghề trồng thanh long, kinh tế tương đối khá giả. Cách đây khoảng 2 năm, chị Hoài lấy chồng và về sống ở nhà chồng tại Đắc Lắc, đến khi chị Hoài sinh con thì trở về nhà mẹ ruột để tiện chăm sóc.Theo những người hàng xóm, sau khi sinh con xong chị Hoài có những biểu hiện trầm cảm, nhiều đêm không ngủ được. Có lần chị Hoài đã nói với anh ruột nếu em có chết thì nhờ anh nuôi con dùm em, nghe vậy mẹ và anh đã la rầy chị Hoài không nên suy nghĩ bậy bạ.