TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục dẫn tới có thai.

Cháu N.K.H.

Sáng 31/3, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan điều tra công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ bé gái 10 tuổi nghi bị xâm hại tình dục dẫn tới có thai.

Theo đại tá Ngân, hiện Phòng cảnh sát hình sự đang thụ lý vụ án. Trước đó, bà L.K C. ở huyện Bình Tân (Vĩnh Long) tố cáo cháu ngoại bà là N.K.H. (10 tuổi) bị người thanh niên cùng xóm tên H.T.Tr. 38 tuổi xâm hại nhiều lần dẫn đến có thai 4,5 tuần tuổi.

Được biết, cha mẹ cháu H. đã chia tay. Cả 2 đều đi làm xa, gửi cháu cho nhà ngoại ở quê. Gần đây, bà C. cũng lên TP.HCM giúp việc nên bé H. ở nhà với ông ngoại. Tuy nhiên, nhà không có ruộng đất nên ông ngoại cũng thường xuyên đi làm thuê nên sau giờ học bé H. phải ở nhà một mình.

Ngày 27/3, bé H. gọi điện cho bà C. kể hiện tượng bất thường của cơ thể. Thấy vậy, bà C. xin nghỉ về quê thăm cháu. Khi tắm cho cháu H., bà C. thấy bụng cháu có dấu hiệu bất thường.

“Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, tôi mua que thử thai về thử cho cháu thấy hiện lên 2 vạch. Gặng hỏi thì cháu nói bị thanh niên hàng xóm tên T. nhiều lần cưỡng hiếp”.

Giấy siêu âm cho thấy cháu mang thai 4,5 tuần tuổi.

Bé H. kể lại: “Cách đây mấy tháng, giữa trưa con đang ở nhà một mình thì bị chú hàng xóm qua nắm tóc, kéo con vào trong phòng. Con không dám la vì chú dọa sẽ đánh. Những lần sau, chú đều hăm dọa sẽ giết chết nên con không dám kể với ai”.

Sáng 28/3, gia đình đưa bé H. đi siêu âm tại phòng khám ở thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long). Kết quả siêu âm cho thấy bé H. có thai 4-5 tuần.

Theo lời bà C, sau khi vụ việc bị phát hiện, đối tượng T. đã qua nhà để gặp bà và xin lỗi. Nhưng gia đình không đồng ý và sự việc sau đó được gia đình trình báo đến công an.