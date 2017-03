TPO - Chiều 9/3, ông Nguyễn Tấn Vui – Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên xác nhận, 1 trong 5 người đánh bạc bị công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) bắt quả tang là cán bộ đang công tác tại Trung tâm Thông tin của trường này.

Trường Đại học Tây Nguyên

Hiện trường vẫn đang chờ kết luận điều tra của Công an TP Buôn Ma Thuột để có hướng xử lý tiếp theo.

Lúc 17 giờ ngày 27/2, Công an TP Buôn Ma Thuột bất ngờ ập vào nhà số 10/2/28 đường Nguyễn Thái Bình, xã Hoà Thắng (TP Buôn Ma Thuột), bắt quả tang vụ đánh bạc có 5 người tham gia, gồm: Trịnh Xuân Lập, Nguyễn Tiến Hưng, Trịnh Văn Khoa, Nguyễn Hữu Thuyền – đều trú tại xã Hoà Thắng và Hồ Văn Chính (trú phường Ea Tam – cán bộ công tác tại Trung tâm Thông tin Đại học Tây Nguyên).

Tại hiện trường công an đã thu giữ được 14,3 triệu đồng. Thượng tá Bùi Trọng Tuấn – Trưởng phòng Tham mưu Tổng hợp Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Công an thành phố đang tiến hành điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.