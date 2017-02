Các đặc điểm nhận dạng thi thể của nạn nhân nữ trong bao tải trùng khớp với một cô gái có lai lịch ở Sài Gòn, từng làm việc trong quán cà phê ở huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân

Hình xăm hoa hồng trên vai nạn nhân (Ảnh: Công an cung cấp) và ảnh trên facebook được cho là của nữ nạn nhân quê ở Củ Chi, TP.HCM.

Ngày 8/2, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp các cơ quan chức năng làm rõ vụ cô gái bị sát hại, bỏ thi thể trong bao tải ở xã Phước Bình (huyện Long Thành, Đồng Nai).Liên quan vụ việc, một cán bộ điều tra cho biết thân nhân của một cô gái có các đặc điểm nhận dạng giống nạn nhân đang đến công an trình báo. Gia đình này có địa chỉ ở huyện Củ Chi (TP.HCM) và người thân cho biết cô gái mất tích tên Hoàn (34 tuổi), có hình xăm giống nạn nhân bị sát hại ở Đồng Nai. Hoàn từng làm việc tại huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu).Theo công an, từ các đặc điểm nhận dạng và thông tin trình báo ban đầu, cơ quan điều tra đang phối hợp cơ quan chức năng huyện Tân Thành để xác định nơi ở, nơi làm việc của Hoàn. Những người quen của Hoàn cũng được công an mời lên làm việc.“Chúng tôi đã tìm ra phòng trọ của nạn nhân và đang khám xét”, một công an nói. Ông cho biết thêm nữ nạn nhân có thể là nhân viên làm việc tại quán cà phê ở huyện Tân Thành. Lực lượng chức năng đang bám theo thông tin này và lấy lời khai những người liên quan để làm rõ các tình tiết của vụ án.Theo Công an xã Phước Bình (huyện Long Thành), trước đó, vào chiều 7/2, một số người tìm đến trụ sở công an xã để trình báo việc bạn của họ tên Hồng (34 tuổi) có đặc điểm nhận dạng giống nạn nhân. Họ khẳng định mất liên lạc với Hồng nhiều ngày.Những người trình báo nói rằng Hồng có tóc nhuộm vàng, vai xăm hình hoa hồng lá màu xanh, cánh đỏ, nhụy đen, hai răng cửa trên là răng giả, có niềng, đeo hoa tai màu bạc, trùng khớp nạn nhân.Thi thể cô gái xấu số được người dân phát hiện ở bãi cỏ ven đường thuộc ấp 1, xã Phước Bình (huyện Long Thành) vào 16h hôm 6/2. Nạn nhân bị trói chặt tay, nằm trong bao tải và thi thể đang trong quá trình phân hủy.