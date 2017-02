Ngày 6/2, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang điều tra vụ án giết người hiếp dâm vừa xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là một phụ nữ đơn thân.

Gia đình tổ chức an táng cho nạn nhân vào sáng 6/2

Theo đó, vào khoảng 9h sáng 5/2, người dân phát hiện bà Phan Thị H (sinh năm 1963, ngụ tại tổ 19, khu vực 5, phường Thủy Xuân, TP Huế) tử vong trên giường ngủ với nhiều dấu vết của vụ án hiếp dâm, giết người.Sự việc được thông báo tới cơ quan chức năng và Công an đã có mặt thực hiện công tác khám nghiệm, điều tra và truy tìm hung thủ.Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã triệu tập đối tượng tình nghi là Võ Văn Thịnh (sinh năm 1989, quê ở Quảng Bình, tạm trú tại 314 Bùi Thị Xuân, TP Huế) là thợ làm đúc đồng tại cơ sở của gia đình bà H. Tại cơ quan Công an, bước đầu Thịnh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.Được biết bà H là phụ nữ đơn thân và có một người con gái đã lập gia đình. Ngôi nhà bà H đang ở là cơ sở đúc đồng của gia đình.Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.