TPO - Hơn 3 năm nay, một người cha đã cực khổ lặn lội từ làng ra đến trung ương, gõ cửa hầu khắp các cơ quan công quyền với nguyện vọng được làm sáng tỏ việc đứa con gái bé bỏng của mình bị xâm hại tình dục, nhưng chẳng ai quan tâm...

Ông Nam và bé Xuân đang trình bày với phóng viên

Án mờ?

Theo tố cáo của ông Nguyễn Văn Nam (sn 1981, trú làng Gran, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, Gia Lai)-cha ruột của cháu Kpuih Xuân (sn 2001, tên nhân vật đã được thay đổi), vào ngày 20/4/2014, Lương Ngọc T. đến nhà ông Nam chơi, phát hiện chỉ có một mình cháu Xuân ở nhà nên đã có hành vi xâm hại tình dục. Còn Xuân kể rằng, ông T. đã nhiều lần sàm sỡ cháu, sau đó đe dọa không được nói với ai và đến ngày 20/4/2014 thì y đã thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông Nam nhanh chóng báo vụ việc lên công an và cơ quan điều tra đã tạm giữ nghi can T. để lấy lời khai. Công an huyện Chư Sê sau đó đưa bé Xuân đi khám, tại giấy chứng nhận thương tích số 180/CN ngày 21/4/2014 (ngày hôm sau) của Bệnh viện đa khoa Gia Lai thể hiện: chẩn đoán bị xâm hại tình dục, màng trinh xước nhẹ vị trí 7 giờ… Sau đó, vì đợi mãi không thấy công an giải quyết vụ án, ông Nam đã đi gõ cửa các cấp cầu cứu.

Tại thông báo số 143/TB ngày 18/6/2014, ông Đỗ Ngọc Viên-lúc đó là phó trưởng Công an huyện Chư Sê cho biết, ngày 20/4/2014, sau khi nhận được đơn tố giác về việc ông T. có hành vi hiếp dâm cháu Xuân, công an huyện đã tiến hành điều tra thì thấy có dấu hiệu của tội phạm “hiếp dâm trẻ em” nên ngày 22/4/2014 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 51...

Từ khi nhận thông báo số 143 đến khoảng nửa năm sau vẫn chưa thấy vụ án được giải quyết nên ông Nam đã đi dự tiếp công dân để phản ánh. Sau ngày hôm đó, Công an Gia Lai có đến chở bé Xuân lên tỉnh để lấy lời khai và thực hiện giám định pháp y. Và, cũng khoảng nửa năm tiếp theo, ngày 17/4/2015, phó thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai Phạm Hữu Đức đã ký thông báo số 696/PC45 cho rằng, quá trình điều tra đã hết hạn mà chưa chứng minh được bị can gây án nên đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án số 05/PC45…

Lời khai bất minh (?)

Về vụ án này, ông Hồ Hòa-Công an viên xã Ia Hlốp kể lại: vào chiều ngày 20/4/2014, sau khi nhận được tin tố giác của ông Nam, tôi và anh Dương- nguyên Trưởng Công an xã đã mời T. và gia đình cháu Xuân lên trụ sở lấy lời khai. Anh Dương lấy lời khai bé Xuân, tôi lấy lời khai T.. Hôm ấy, T. một mực chối không làm chuyện xằng bậy với cháu Xuân. Tuy nhiên, khi tôi hỏi về vấn đề thời gian, cụ thể là buổi chiều ngày 20/4/2014 T. làm gì, ở đâu thì anh này trả lời rằng… ở nhà cả ngày.

Tuy nhiên, một nhân chứng ở cạnh nhà cháu Xuân đã “bóc mẽ” sự bất minh về lời khai này. Cụ thể, khoảng 16 giờ ngày 20/4/2014, bà Rah Lan Lan trong lúc trèo cây mận có trông thấy T. mặc áo tay ngắn màu trắng, đi xe màu đỏ chạy từ đường dưới nhà bà này lên đường lớn… Thời gian trong lời khai này phù hợp với thời gian mà bé Xuân trình bày mình bị hãm hại.

Sau đó, thông qua Công an huyện Chư Sê, tôi được biết T. đã khai, thời điểm như trên, anh ta có vào nhà ông Nam để… xoa đầu bé Xuân(?). Ông Hòa còn cho biết thêm, vào ngày 16/8/2014, bé Xuân hốt hoảng chạy vào trụ sở công an xã trình báo rằng mình bị ông T. đe dọa giết vì đã báo công an và chính ông được phân công đi giải quyết vụ này. “Từ ngày vụ việc xảy ra, tinh thần cháu Xuân luôn hoảng loạn, không ổn định nên việc học hành cũng giảm sút thấy rõ”, ông Hòa chia sẻ.

Lời của người làm chứng

Giấy chứng nhận thương tích số 180

Thông báo số 143 của Công an huyện Chư Sê

Thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án của Công an tỉnh Gia Lai

Làm việc với bác sỹ Bạch Anh Hùng-Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Gia Lai, chúng tôi được ông lưu ý: nếu sau gần 7 tháng trời mới đưa bị hại đi giám định thì rất khó phát hiện dấu hiệu bị xâm phạm tình dục. Trừ phi cơ quan công an ra quyết định trưng cầu giám định tại cơ sở và kết quả ban đầu có thể hiện yếu tố này. “Ở đây, giấy chứng nhận thương tích số 180/CN đã thể hiện rằng màng trinh của bé gái bị xước tại vị trí 7 giờ, là một điểm rất đáng ngờ. Lý do gì mà màng trinh của một đứa trẻ bị xước? Khó có thể tin một đứa bé tự dùng tay hay vật gì khác làm xước màng trinh của mình”, quan điểm của vị phó Giám đốc.

Về phần gia đình bị hại, ông Nam bức xúc: “Gia đình ông T. thuộc dạng giàu có ở địa phương, còn nhà tôi là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, lẽ nào vụ việc chìm xuồng từ đây?”.