Hai nhóm thanh niên thách thức, ẩu đả sau va chạm xe máy khiến một người bị đâm thủng bụng, 2 người trọng thương.

Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) hôm nay đang tạm giữ hình sự Lê Văn Phú (26 tuổi, trú xóm 4, xã Quỳnh Văn) về hành vi cố ý gây thương tích.



Theo cáo buộc, tối 5/2 Phú cùng nhóm bạn chạy xe máy qua làng bên chơi, tới khu vực cổng nhà văn hóa xóm 14 xã Quỳnh Văn thì va chạm giao thông với nhóm thanh niên địa phương. Hai bên to tiếng thách thức, Phú về nhà lấy dao và gọi thêm người để quay trở lại "phân thắng thua".



Trong lúc ẩu đả, Phú đâm thủng bụng anh Nguyễn Đình Hào (23 tuổi) và làm hai người khác trọng thương. Ngoài Phú bị tạm giữ hình sự, nhà chức trách còn xử lý hành chính hai người khác.



Anh Hào đang điều trị tại bệnh viện ở Vinh.





Theo VnExpress