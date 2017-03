TPO - Chiều ngày 7/3, thông tin từ Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 Công an Nghệ An) cho biết, sau 10 ngày hoạt động tích cực, phòng PC52 đã bắt giữ được 6 đối tượng trốn nã tại miền Nam và Tây Nguyên về Nghệ An thụ lý.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Các đối tượng gồm: Thái Huy Phú (SN 1991, trú tại Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An) bị truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn nã từ năm 2010 đến nay, bị bắt khi đang lẩn trốn tại Đồng Nai; Trần Đăng Quyền (SN 1981, trú tại xã Hiến Sơn, Đô Lương, Nghệ An), trốn nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ năm 2014 đến nay, bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, Bình Định. Phạm Xuân Lam (SN 1984, trú tại xã Công Thành, Yên Thành, Nghệ An) bị truy nã về tội Trộm cắp tài sản từ năm 2014 đến nay, bị bắt khi đang lẩn trốn tại Đắc Nông; Nguyễn Văn Lập (SN 1978, trú tại xã Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An), bị truy nã về tội Trộm cắp tài sản, trốn từ năm 1997 đến nay, bị bắt khi đang lẩn trốn tại Bình Giã, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Đối tượng Nguyễn Gia Dũng (SN 1992, trú tại xã Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ tháng 3/2016 đến nay. Dũng bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP HCM, được bàn giao cho công an TP HCM sau khi bắt giữ. Các đối tượng sau khi dẫn giải về Nghệ An được Phòng PC52 bàn giao cho các cơ quan xử lý theo quy định.

Trong 6 đối tượng này, người đáng chú ý nhất là Lê Xuân Thủy (57 tuổi, trú tại Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ An) bị truy nã về tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Thủy nguyên là Chủ nhiệm HTX nông nghiệp xã Diễn Cát (Diễn Châu), với nhiệm vụ là Trưởng ban Quản lý dự án, trong quá trình thi công Lê Xuân Thủy đã làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại hơn 241 triệu đồng. Trong thời gian tại ngoại Thủy dẫn theo vợ con vào miền Nam trú ngụ dưới cái tên của em trai cho đến ngày bị công an bắt giữ.