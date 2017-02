Anh T. tử vong trong chiếc lán bốc cháy và trên người có nhiều thương tích…

Hiện trường vụ việc

Theo tài liệu của CQĐT, đêm ngày 27/1 (đêm 30 Tết), anh T. (trú tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) ra khu vực lán làm đồ gỗ của gia đình để nghỉ ngơi, trông coi đến khi nào gần giao thừa thì về nhà.Sau đó, người dân phát hiện chiếc lán bốc cháy dữ dội đã nhanh chóng tiến hành dập lửa và thông báo cơ quan chức năng.Khi đám cháy được dập tắt, mọi người bàng hoàng phát hiện anh T. đã tử vong và trên người có nhiều thương tích.Lực lượng Công an huyện Sóc Sơn, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.Hiện vụ việc đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ rõ nguyên nhân cái chết của anh T..