Sau khi giật sợi dây chuyền, nam thanh niên ở Tây Ninh đã khống chế bé gái 13 tuổi đưa vào lô cao su giở trò đồi bại nhưng bất thành.

Nghi can bị bắt giữ

Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) ngày 7/2 đã khởi tố vụ án, khởi tố Huỳnh Công Hậu (26 tuổi) về hành vi Cướp giật tài sản và Hiếp dâm trẻ em.Trước đó, sau khi nhậu cùng bạn, Hậu chạy xe máy về nhà. Phát hiện bé gái 13 tuổi chạy xe đạp điện ngược chiều có đeo sợi dây chuyền vàng nên anh ta nảy sinh ý định cướp giật.Bám đến lô cao su vắng người qua lại, Hậu vượt lên giật dây chuyền nhưng không thành. Anh ta tiếp tục áp sát, xô cô bé ngã xuống đường.Bé gái bỏ chạy, Hậu chạy xe đuổi theo giật sợi dây chuyền, khống chế chở sâu vào rừng cao su để thực hiện ý đồ đồi bại nhưng bị nạn nhân chống cự. Thấy người dân phát hiện, "yêu râu xanh" nhanh chóng bỏ quần chạy thoát thân.Nhận tin báo, Công an huyện Gò Dầu khám nghiệm hiện trường, truy bắt hung thủ. Thấy việc làm của mình không thế che giấu nên hôm sau Hậu đi đầu thú.Tại cơ quan công an, kẻ này cho biết đang làm công nhân ở khu công nghiệp, do mua sắm quá tay nên lâm nợ. Túng quẫn Hậu suy nghĩ sẽ cướp tài sản để trả nợ.