Anh Linh cầm hai can xăng tới trụ sở công an phường to tiếng, đe dọa gây hỏa hoạn.

Nam thanh niên được đưa ra ngoài trụ sở. Ảnh: CA Khoảng 11h ngày 4/1, Trương Nhật Linh (22 tuổi, trú phường Phú Hậu, thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế) mang hai can xăng xông vào trụ sở Công an phường Phú Hậu đòi phóng hỏa. Lực lượng cảnh sát 113 phối hợp với Công an phường Phú Hậu ngay sau đó đã tạm giữ người thanh niên có hành vi gây rối này. Khi bị còng tay, anh ta liên tục hò hét và chửi bới. Do đây là người từng điều trị tại Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng nhưng đã được trả về, nhà chức trách cùng với gia đình đưa anh ta đến Bệnh viện tâm thần Huế ở phường Kim Long.

Theo VnExpress