Sau khi siết cổ cô gái khiến nạn nhân nằm bất động, Tiến cướp xe máy bỏ đi. Cô gái tỉnh lại và trình báo cảnh sát, nghi phạm bị bắt sau một ngày lẩn trốn.

Ngày 9/2, Công an huyện Cần Giuộc (Long An) đang tạm giữ Văn Công Anh Tiến (20 tuổi, ngụ huyện Cần Đước), để làm rõ hành vi Giết người và Cướp tài sản.



Theo điều tra, chiều 2 hôm trước, cô gái 17 tuổi đang chạy xe máy trên đường thuộc ấp 3 (xã Long Hậu). Đến đoạn đường vắng, cô gái bị Tiến lao tới dùng dây thừng siết cổ.



Khi thấy cô gái không còn giãy giụa, Tiến lục lấy 20.000 đồng và xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát.



Lúc sau, cô gái tỉnh lại và đi trình báo công an. Từ miêu tả của nạn nhân, sau một ngày truy xét, cảnh sát bắt được Tiến khi đang lẩn trốn tại nhà người bạn.

Theo Zing