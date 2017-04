TP - Ngày 12/4, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố bị can Phạm Văn Hà (SN 1964), nguyên Giám đốc Cty Cổ phần than Tây nam Đá mài - Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) cùng 6 đồng phạm về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các đồng phạm với Phạm Văn Hà gồm: Đỗ Quang Hưng, Phạm Cao Nghĩa đều nguyên Phó giám đốc; Nguyễn Kiên Cường, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật; Phạm Phú Mỹ, nguyên Trưởng phòng Trắc địa, địa chất; Lê Lương Ứng, nguyên Trưởng phòng Kế toán, tài chính, hiện là Trưởng ban kiểm soát Cty Cổ phần đưa đón thợ mỏ - Vinacomin và Nguyễn Thị Thanh Bình, nguyên Phó trưởng phòng Kế toán, tài chính Cty Cổ phần than Tây nam Đá mài. Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2009 - 2010, vì động cơ vụ lợi, lợi dụng nhiệm vụ được giao, bị can Phạm Văn Hà đã chỉ đạo cấp dưới (6 bị can nêu trên) lập các báo cáo, chứng từ nâng khống khối lượng vận chuyển đất, đá và than nguyên khai rồi báo cáo số liệu khống này để quyết toán với Vinacomin, hưởng lợi trái phép hơn 95,1 tỷ đồng. Số tiền chiếm hưởng được, theo chỉ đạo của Hà đã được nhập vào các quỹ của Cty và chia cho cán bộ, nhân viên. Trong đó, bản thân Phạm Văn Hà được hưởng lợi hơn 741 triệu đồng; còn Đỗ Quang Hưng, Phạm Cao Nghĩa, mỗi người hưởng lợi hơn 400 triệu đồng; Nguyễn Kiên Cường và Phạm Phú Mỹ mỗi người hưởng lợi gần 70 triệu đồng; Trưởng phòng kế toán - Lê Lương Ứng hưởng lợi gần 355 triệu đồng; Nguyễn Thị Thanh Bình hưởng lợi gần 50 triệu đồng. Quá trình điều tra, CQĐT xác định liên quan đến sai phạm tại Cty than Tây nam Đá mài còn có các cán bộ trong Hội đồng kiểm tra xác nhận khối lượng mỏ than và Kiểm tra xác nhận khoán phí của Vinacomin như Vũ Thành Lâm, thành viên HĐTV, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra xác nhận khối lượng mỏ TKV; Nguyễn Văn Hải, thành viên HĐTV, nguyên Phó Tổng giám đốc TKV phụ trách việc kiểm tra, xác nhận khoán chi phí; Phạm Quang Tinh, nguyên Chủ tịch HĐQT Cty than Đá mài… CQĐT đã kiến nghị xử lý hành chính với các cá nhân này.