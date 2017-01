TP - Nhiều hộ dân thôn Tân An (xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) hoảng hốt nộp đơn cầu cứu cơ quan chức năng khi hay tin vợ chồng trong thôn đã ôm hàng tỷ đồng tiền hụi và tiền vay mượn của người dân bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhiều hộ dân tố cáo vợ chồng ông Nguyễn Minh Hải có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các hộ dân đồng loạt tố cáo vợ chồng ông Nguyễn Minh Hải (SN 1978) và bà Trần Thị Hải (SN 1981), trú thôn Tân An, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trưởng công an xã Bình Minh Trần Công Tân cho biết, trong ngày 11/1 có 28 người dân thôn Tân An gửi đơn đến công an huyện tố cáo bà Trần Thị Hải trú cùng thôn có hành vi chiếm đoạt tài sản. Căn nhà hai tầng của cặp vợ chồng này hiện đóng cửa, chủ nhà không có mặt. Vợ chồng bà Hải mở quán bán hàng tạp hóa đã nhiều năm ở địa phương.

Theo người dân thôn Tân An, có khoảng 60 hộ dân cho bà Hải vay, góp hụi với số tiền ước tính trên 4 tỷ đồng.