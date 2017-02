Anh So và Chính phát hiện 2 thanh niên đánh nhau, trong đó có một người bị đâm nên khuyên kẻ cầm dao hạ hung khí. Sau đó, nhóm thanh niên quay lại truy sát 2 người can ngăn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ truy sát. Ảnh Công an Vĩnh Long

Ngày 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Trần Phi Công (23 tuổi), Nguyễn Thái Ngọc (18 tuổi), Nguyễn Ngọc Hảo (21 tuổi), Nguyễn Văn Khánh (26 tuổi), Nguyễn Văn Tâm (26 tuổi) và Lê Nhứt Thống (18 tuổi), cùng ngụ huyện Vũng Liêm).Sáu thanh niên trên bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi Giết người. Theo cảnh sát, ngày 31/1, nhóm thanh niên này cùng với hơn mười người khác đến nhà Ngọc ở ấp Hòa Hiệp (xã Trung Thành Tây) dự sinh nhật. Đến chiều cùng ngày, Hảo lấy xe chở Lê Văn Thanh (25 tuổi) đi về trước. Trên đường đi, Thanh làm rớt nón bảo hiểm nên kêu Hảo dừng xe.Lúc này Hảo đã say rượu nên không dừng xe, Thanh tự ý nhảy xuống nên té ngã. Thanh nhặt được nón bảo hiểm, cầm ném về phía Hảo. Hảo bực tức nên dừng xe, lấy dao thái lan đâm Thanh gây thương tích.Lúc này, anh Nguyễn Văn So (39 tuổi) cùng với ông Nguyễn Văn Chính (49 tuổi, cùng ở ấp Hòa Hiệp) chạy ra can ngăn, yêu cầu Hảo bỏ dao xuống.Khi đó, Hảo và Thanh lên xe bỏ chạy. Hảo đưa Thanh đến bệnh viện băng bó vết thương rồi bịa chuyện là Thanh bị nhóm thanh niên ở ấp Hòa Hiệp đâm. Ngọc cùng nhóm bạn đang nhậu liền kéo đến bệnh viện, Hảo tiếp tục nói dối là Thanh bị nhóm thanh niên gần nhà Ngọc đâm thương tích.Tưởng thật, nhóm này gồm: Ngọc, Công, Khánh, Tâm, Thống và Hảo lên xe máy tìm đến nhà anh Chính trả thù cho Thanh. Nhóm thanh niên cầm dao, gậy gộc, đá, xông vào nhà anh Chính, truy sát nạn nhân. Sau khi đánh “hội đồng” nạn nhân bất tỉnh, cả nhóm mới buông tha.Vừa ra đến đầu ngõ, nhóm thanh niên này nhìn thấy anh So thì tiếp tục truy sát. Anh So bỏ chạy vào nhà người dân gần đó trốn. Ngọc và Công cầm dao cùng đồng bọn bao vây ngôi nhà, đập cửa xông vào đâm nạn nhân nhiều nhát cho đến khi anh So gục tại chỗ mới rút khỏi hiện trường.Người dân phát hiện sự việc, đưa anh Chính và anh So đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh So đã tử vong. Riêng anh Chính vẫn đang còn điều trị tại bệnh viện.Qua truy xét, ngày 6/2, cảnh sát đã lần lượt tạm giữ hình sự các nghi phạm liên quan. Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với 6 thanh niên nói trên.