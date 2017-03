TPO - Báo Tiền Phong tổ chức Toạ đàm: “Ngăn chặn khai thác cát sỏi trái phép – cách nào?”, với mong muốn ghi nhận ý kiến từ những khách mời là đại diện cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan bảo vệ pháp luật, các chuyên gia…, nhằm đánh giá đúng thực trạng khai thác cát trái phép đang nhức nhối hiện nay; gợi mở những giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn “cát tặc”.

Từ nhiều năm nay, Báo Tiền Phong đã triển khai nhiều bài viết phản ánh hoạt động khai cát trái phép và “cát tặc” núp bóng nạo vét luồng nạch. Báo cũng nhiều lần nhận được đơn thư cầu cứu của hàng trăm hộ dân sinh sống ven sông Hồng, sông Đuống, phản ánh hoạt động của cát tặc khiến dân mất ăn, mất ngủ xáo trộn cuộc sống…

Sau hàng loạt thông tin phản ánh của Tiền Phong, Bộ Công an đã vào cuộc triệt phá nhiều vụ khai thác cát trái phép có quy mô lớn, bắt giữ nhiều đối tượng và các phương tiện liên quan trên sông Hồng, địa bàn các huyện Phúc Thọ và Bắc Từ Liêm. Thống kê từ năm 2009 tới nay, lực lượng Công an đã kiểm tra 88.412 trường hợp, phát hiện, lập biên bản xử lý 85.084 trường hợp vi phạm, thu gần 122 tỷ đồng. Năm 2015, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, bắt giữ đối tượng liên quan đến vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi.

Tuy nhiên, hoạt động khai thác cát trái phép vẫn diễn biến phức tạp trên nhiều tuyến sông, đỉnh điểm thời gian qua các đối tượng khai thác cát trái phép còn đe dọa cả Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh khiến ông này phải làm đơn cầu cứu Chính phủ.

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ việc các đối tượng đứng sau "bảo kê", đe dọa cán bộ, lãnh đạo sở, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, báo cáo kết quả lên Thủ tướng trong tháng 3/2017.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu cơ quan công an điều tra làm rõ làm rõ sau lưng nhóm khai thác trái phép là những tổ chức tội phạm nào? Phó Thủ tướng đặt câu hỏi, sao lại có chuyện nạo vét luồng lạch mà cát thì cho lên tàu còn bùn và rác để lại. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng nói, có tình trạng cấp phép nạo vét lòng sông nhưng lại cắm vòi vào bờ để hút cát.

Một số đại biểu Quốc hội cũng đồng loạt lên tiếng về hoạt động tinh vi của cát tặc. Điển hình như ông Ngọ Duy Hiểu, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách TP Hà Nội nói: “Dưới lòng sông là thế giới ngầm của xã hội đen; đương đầu với nạn cát tặc là một thách thức rất lớn khiến chủ tịch tỉnh cũng phải làm đơn cầu cứu”.

Trong bối cảnh trên, báo Tiền Phong tổ chức Toạ đàm: “Ngăn chặn khai thác cát sỏi trái phép – cách nào?”, với mong muốn ghi nhận ý kiến từ những khách mời là đại diện cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan bảo vệ pháp luật, các chuyên gia…, nhằm đánh giá đúng thực trạng khai thác cát trái phép đang nhức nhối hiện nay; gợi mở những giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn “cát tặc” hiệu quả.

-Thời gian diễn ra Toạ đàm: Từ 14h đến 15h30 ngày 31 tháng 3 năm 2017

- Địa điểm: Báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương Hà Nội

Chương trình được truyền hình trực tuyến trên báo Tiền Phong điện tử www.tienphong.vn, và Fanpage của Báo Tiền Phong.

Báo Tiền Phong mong muốn nhận được ý kiến đóng góp từ quý đọc giả để cuộc tọa đàm thêm hiệu quả. Các ý kiến vui lòng gửi về email: